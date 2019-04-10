Transavia meldet starkes Wachstum

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im März 2019 insgesamt 1,172 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,4 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 11,3 Prozent auf 2,234 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 12,0 Prozent auf 2,105 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im März bei hohen 94,2 Prozent und hat sich somit um weitere 0,6 Prozentpunkte verbessert.

Im ersten Quartal 2019 benutzten 2,929 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 7,4 Prozent.