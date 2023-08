Sauerstoffflasche war Ursache des Qantas Zwischenfalls

Die australische Verkehrssicherheitsbehörde ATSB bezeichnete eine explodierende Sauerstoffflasche als wahrscheinliche Ursache des Zwischenfalls bei einer Qantas 747-400 am Freitag.

Es kam dabei zu Druckabfall in der Kabine und einem Loch im Flugzeugrumpf. Nach der Notlandung in Manila seien Teile einer vermissten Sauerstoffflasche in der Nähe der grossen Bruchstelle in der Flugzeughülle gefunden worden. Die Sauerstoffflasche selber wurde nicht gefunden.

Der Flugdatenschreiber und der Voicerecorder sind gestern in Australien zur Analyse eingetroffen. Die QF wies Behauptungen zurück, wonach das Flugzeug von den US FAA eine Weisung bezüglich der Sicherheit der Sauerstoffgeräte erhalten haben soll. Die Anzeige hätte nur drei der 30 747-400er betroffen und das fragliche Fugzeug sei nicht darunter gewesen. Nun sollen alle Sauerstoffflaschen an Bord von QF Flugzeugen überprüft werden.

Gestern musste eine QF 737-800 kurz nach dem Start nach Adelaide zurückkehre und eine Notlandung durchführen, da die Fahrwerktüre nicht eingeholt werden konnte.