Air Canada meldet mehr Verkehr
06.07.2012 BGRO
Im Juni 2012 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat erneut leicht zulegen, die Nachfrage stieg um 1,5 Prozentpunkte.Air Canada konnte im Juni 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 1,5 Prozentpunkte auf 4,985 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 0,1 Prozentpunkte auf 5,832 Milliarden Sitzplatzmeilen reduziert. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf solide 85,6 Prozent. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2011 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada 33 Millionen Fluggäste.