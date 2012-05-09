Air Canada meldet mehr Verkehr
09.05.2012 BGRO
Im April 2012 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat erneut leicht zulegen, die Nachfrage stieg um einen Prozentpunkt.Air Canada konnte im April 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um einen Prozentpunkt auf 4,362 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 0,3 Prozentpunkte auf 5,253 Milliarden Sitzplatzmeilen reduziert. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf solide 83 Prozent. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2011 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada 33 Millionen Fluggäste.