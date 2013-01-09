Air Canada meldet Verkehrszunahme

Im Dezember 2012 konnte Air Canada leicht zulegen, die Nachfrage stieg um 3,2 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 3,2 Prozentpunkte auf 4,394 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 1,8 Prozentpunkte auf 5,349 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf solide 82,1 Prozent. Von Januar bis Dezember 2012 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas rund 33 Millionen Passagiere. Air Canada ist weltweit die fünfzehntgrösste Airline.