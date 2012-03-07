Air Canada meldet Verkehrszunahme
07.03.2012 BGRO
Im Februar 2012 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat zulegen, die Nachfrage stieg um 6,5 Prozentpunkte.
Air Canada konnte im Februar 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 6,5 Prozentpunkte auf 3,971 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 5,3 Prozentpunkte auf 5,169 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 76,8 Prozent. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2011 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada 33 Millionen Fluggäste.