Air Canada meldet Verkehrszunahme

Im Oktober 2013 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat zulegen, die Nachfrage stieg um 1,3 Prozent.

Air Canada konnte im Oktober 2013 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,3 Prozent auf 4,557 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 3,2 Prozent auf 5,602 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 81,3 Prozent. Air Canada betreibt eine Flotte bestehend aus 204 Verkehrsflugzeugen, unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2012 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada 35 Millionen Fluggäste.