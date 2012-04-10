Air Canada meldet Verkehrszunahme
10.04.2012 BGRO
Im März 2012 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat erneut markant zulegen, die Nachfrage stieg um 4,8 Prozentpunkte.Air Canada konnte im März 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 4,8 Prozentpunkte auf 4,621 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 2,2 Prozentpunkte auf 5,668 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 81,5 Prozent. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2011 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada 33 Millionen Fluggäste.