Air Canada meldet Verkehrszunahme

Im Oktober 2012 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat zulegen, die Nachfrage stieg um 4,9 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im Oktober 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um 4,9 Prozentpunkte auf 4,500 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 0,4 Prozent auf 5,425 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 3,5 Prozentpunkte auf solide 82,9 Prozent. Die Geschäftsleitung spricht im Oktober 2012 von einer Rekordauslastung. Air Canada betreibt eine Flotte mit rund 204 Verkehrsflugzeugen und transportierte im letzten Geschäftsjahr rund 33 Millionen Passagiere.