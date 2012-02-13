Air Canada meldet Verkehrszunahme

Im Januar 2012 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat leicht zulegen, die Nachfrage stieg um 3,3 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im Januar 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 3,3 Prozentpunkte auf 4,354 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 1,9 Prozentpunkte auf 5,507 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 79,1 Prozent, was laut Geschäftsleitung im Dezember einem neuen Rekord entspricht.