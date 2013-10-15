Air Canada meldet mehr Verkehr

Im September 2013 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 1,9 Prozent.

Air Canada konnte im September 2013 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,9 Prozent auf 5,078 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 3,9 Prozent auf 6,100 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung ging dabei um 1,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,2 Prozent zurück. Air Canada betreibt eine Flotte bestehend aus 204 Verkehrsflugzeugen, unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2012 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada 35 Millionen Fluggäste.