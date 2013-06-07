Air Canada meldet mehr Verkehr
07.06.2013 BGRO
Im Mai 2013 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat erneut leicht zulegen, die Nachfrage stieg um 2,9 Prozentpunkte.Air Canada konnte im Mai 2013 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 2,9 Prozentpunkte auf 4,650 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 2,8 Prozentpunkte auf 5,683 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf solide 81,8 Prozent. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2012 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada 35 Millionen Fluggäste.