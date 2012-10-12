Air Canada meldet mehr Verkehr

Im September 2012 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 3,1 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im September 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 3,1 Prozentpunkte auf 4,984 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 0,5 Prozentpunkte auf 5,869 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf solide 84,9 Prozent. Air Canada betreibt eine Flotte bestehend aus 204 Verkehrsflugzeugen und transportierte im letzten Geschäftsjahr rund 33 Millionen Passagiere.