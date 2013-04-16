Air Canada meldet Verkehrszunahme
16.04.2013 BGRO
Im März 2013 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 3,4 Prozentpunkte.Air Canada konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 3,4 Prozentpunkte auf 4,776 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um einen Prozentpunkt auf 5,722 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 83,5 Prozent. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada die Nummer 15, im Geschäftsjahr 2012 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada rund 35 Millionen Fluggäste.