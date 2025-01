Mit Wizz Air von Hamburg nach Kutaisi

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Hamburg Airport freut sich über die Rückkehr einer beliebten Verbindung: Ab dem 15. April 2025 nimmt Wizz Air die Strecke von Hamburg nach Kutaisi in Georgien wieder in ihr Programm auf.

Die ungarische Fluggesellschaft wird die Route zweimal wöchentlich bedienen und damit eine attraktive Verbindung in den Kaukasus anbieten.

Wir freuen uns, dass Wizz Air die Verbindung nach Kutaisi wieder aufnimmt. Die Route war bereits in der Vergangenheit sehr beliebt bei unseren Passagieren. Umso mehr freuen wir uns, dass Reisende aus Norddeutschland nun wieder die Möglichkeit haben, diese faszinierende Region in Georgien direkt ab Hamburg zu entdecken,

sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Von der Elbe in den Kaukasus

Kutaisi, die drittgrößte Stadt Georgiens, gewinnt als Reiseziel zunehmend an Bedeutung. Die New York Times hat die Stadt – ebenso wie Hamburg – kürzlich auf ihrer Liste der Top-Reiseziele für 2025 gesetzt. Die Zeitung hebt dabei besonders das reiche kulturelle Erbe, die beeindruckende Architektur und die aufstrebende Gastronomieszene in Kutaisi hervor. Die Nähe zum Kaukasusgebirge ermöglicht es Reisenden, innerhalb kurzer Zeit von der urbanen Umgebung in unberührte Natur einzutauchen und unvergessliche Erlebnisse in einer der beeindruckendsten Gebirgslandschaften der Welt zu sammeln.

Die Flüge nach Kutaisi werden immer dienstags und samstags angeboten. Der Abflug in Hamburg ist jeweils um 18:25 Uhr geplant, mit einer Flugdauer von rund 4 Stunden. Die Flüge nach Kutaisi können ab sofort über die Wizz Air-Website, die mobile App oder in den Reisebüros gebucht werden.