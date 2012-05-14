Hawaiian meldet mehr Passagiere

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im April 2012 eine Verkehrszunahme von 12,8 Prozentpunkten auf 882.489 Millionen Passagiermeilen.

Verglichen mit dem April 2011 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 13,2 Prozentpunkte auf 1,075 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging um 0,3 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 720.747 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 6,2 Prozentpunkten. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 38 Flugzeugen.