Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Mai 2012 eine Verkehrszunahme von 12,5 Prozentpunkten auf 973.338 Millionen Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Mai 2011 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 14,2 Prozentpunkte auf 1,170 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging um 1,3 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 782.093 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von sechs Prozentpunkten. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von 39 Flugzeugen.