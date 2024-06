Mit Pegasus von Köln Bonn nach Gaziantep

Flughafen Köln Bonn Low Pass (Foto: Robert Kühni)

Eine neue Direktverbindung in die Türkei: Die Fluggesellschaft Pegasus Airlines fliegt ab sofort vom Köln Bonn Airport nach Gaziantep.

Der Erstflug in die Stadt im Südosten der Türkei hob am gestrigen Donnerstag (20. Juni) ab. Die Strecke wird auch in den kommenden Monaten immer donnerstags von Pegasus Airlines bedient.

„Die Türkei ist für Passagiere an unserem Flughafen ein zentraler Zielmarkt – sowohl für Urlaubsreisende als auch für Fluggäste, die dort Familie und Freunde besuchen“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wir freuen uns daher, dass mit der direkten Verbindung von Pegasus Airlines nach Gaziantep das Angebot an Flügen in die Türkei nun noch reichhaltiger wird.“

Gaziantep, im Südosten der Türkei gelegen, ist mit mehr als zwei Millionen Einwohnern eine der größten Städte des Landes und blickt auf eine mehr als 5.000 Jahre alte Geschichte zurück. Im Archäologischen Museum werden zahlreiche Funde aus der Antike gezeigt, im Zeugma-Mosaik-Museum eine riesige Sammlung römischer Mosaike. Wahrzeichen von Gaziantep ist eine Zitadelle, die auf einem Hügel im Zentrum liegt. Und auch kulinarisch hat die Stadt einiges zu bieten: Gaziantep gehört laut UNESCO zu den weltweit bedeutendsten gastronomischen Städten.

Die Flugzeit zwischen Köln/Bonn und Gaziantep beträgt rund vier Stunden. Zum Einsatz kommen ein Airbus A320 und eine Boeing 737-800.

Flughafen Köln Bonn