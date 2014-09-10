Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat August 2014 einen Anstieg der Nachfrage um vierundvierzig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im August 2,344 Millionen Passagiere transportiert, das sind neunzehn Prozent mehr als im August 2013. Das Angebot wurde um siebenunddreissig Prozent auf 4,700 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um vierundvierzig Prozent auf 3,932 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung im August erreichte 83,6 Prozent, dies waren 4,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresaugust.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,271 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von zwei Prozent gleichkommt.