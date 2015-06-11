Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Mai 2015 einen Anstieg der Nachfrage von neunzehn Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Mai 2,376 Millionen Passagiere transportiert, das waren dreizehn Prozent mehr als im Mai 2014. Das Angebot wurde um acht Prozent auf 4,382 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um neunzehn Prozent auf 3,722 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Mai 84,9 Prozent und hat sich um 7,9 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, flogen mit Norwegian 24,486 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.