Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Mai 2014 einen Anstieg der Nachfrage um 45 Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Mai 2,103 Millionen Passagiere transportiert, das waren zwölf Prozent mehr als im Mai 2013. Das Angebot wurde um fünfundvierzig Prozent auf 4,054 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich ebenfalls um fünfundvierzig Prozent auf 3,120 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung im Mai erreichte 77 Prozent und blieb somit unverändert. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen flogen mit Norwegian 22,1467 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.