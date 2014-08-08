Norwegian meldet soliden Juli

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Juli 2014 einen Anstieg der Nachfrage um achtunddreissig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Juli 2,490 Millionen Passagiere transportiert, das waren siebzehn Prozent mehr als im Juli 2013. Das Angebot wurde um vierunddreissig Prozent auf 4,967 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um achtunddreissig Prozent auf 4,380 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen konnte. Die Auslastung im Juli erreichte 88,2 Prozent, dies waren 2,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuli.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian Air Shuttle 22,901 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.