Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Oktober 2014 einen Anstieg der Nachfrage um 39 Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Oktober 2,244 Millionen Passagiere transportiert, das waren fünfzehn Prozent mehr als im Oktober 2013. Das Angebot wurde um 35 Prozent auf 4,253 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 39 Prozent auf 3,469 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober 80 Prozent, das war ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahresoktober. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,869 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von einem Prozent entspricht.