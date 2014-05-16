Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat April 2014 einen Anstieg der Nachfrage um 49 Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im April 1,996 Millionen Passagiere transportiert, das waren siebzehn Prozent mehr als im April 2013. Das Angebot wurde um siebenunddreissig Prozent auf 3,641 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um neunundvierzig Prozent auf 2,904 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im April erreichte 79,8 Prozent, dies waren 6,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresapril. Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 21,928 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von einem Prozent.