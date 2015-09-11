Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat August 2015 einen Anstieg der Nachfrage um neun Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im August 2,566 Millionen Passagiere transportiert, das sind neun Prozent mehr als im August 2014. Das Angebot wurde um ein Prozent auf 4,768 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um neun Prozent auf 4,275 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung im August erreichte 89,7 Prozent, dies waren 6,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresaugust.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 25,067 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von einem Prozent entspricht.