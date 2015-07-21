Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Juni 2015 einen Anstieg der Nachfrage um elf Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Juni 2,463 Millionen Passagiere transportiert, das waren sieben Prozent mehr als im Juni 2014. Das Angebot wurde um vier Prozent auf 4,502 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um elf Prozent auf 3,962 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen konnte. Die Auslastung im Juni erreichte 88 Prozent, dies waren 5,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuni.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 24,644 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von einem Prozent.