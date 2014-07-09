Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Juni 2014 einen Anstieg der Nachfrage um fünfundvierzig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Juni 2,304 Millionen Passagiere transportiert, das waren einundzwanzig Prozent mehr als im Juni 2013. Das Angebot wurde um neununddreissig Prozent auf 4,317 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um fünfundvierzig Prozent auf 3,561 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen konnte. Die Auslastung im Juni erreichte 82,5 Prozent, dies waren 2,9 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuni.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 22,539 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.