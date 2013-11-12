Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Oktober 2013 einen Anstieg der Nachfrage um 38 Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Oktober 1,955 Millionen Passagiere transportiert, das sind neunzehn Prozent mehr als im Oktober 2012. Das Angebot wurde um 36 Prozent auf 3,144 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 38 Prozent auf 2,493 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert hat. Die Auslastung erreichte im Oktober 79,3 Prozent, das war ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahresoktober. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 20,143 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von zwei Prozent gleich kommt.