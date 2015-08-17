Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Juli 2015 einen Anstieg der Nachfrage um sieben Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Juli 2,690 Millionen Passagiere transportiert, das waren acht Prozent mehr als im Juli 2014. Das Angebot wurde um ein Prozent auf 5,020 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um sieben Prozent auf 4,707 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung im Juli erreichte 93,8 Prozent, dies waren 5,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuli.

Rollen über die letzten zwölf Monate konnte Norwegian Air Shuttle 24,845 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.