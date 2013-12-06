Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat November 2013 einen Anstieg der Nachfrage um vierzig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im November 1,689 Millionen Passagiere transportiert, das sind sechzehn Prozent mehr als im November 2012. Das Angebot wurde um neununddreissig Prozent auf 3,040 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um vierzig Prozent auf 2,316 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung erreichte im November 76,2 Prozent, das waren 0,5 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresnovember. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 20,373 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von einem Prozent gleich kommt.