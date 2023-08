Mit Jet Airways von Delhi nach Mailand

Jet Airways wird ab dem 5. Dezember 2010 einen Direktflug von Delhi nach Mailand Malpensa einführen.

Mit der Strecke Indien-Italien wird Mailand zur 24. internationalen Destination im Jet Airways Streckennetz. Bei der Einführung der neuen Strecke wird die Fluggesellschaft den modernen Airbus 330-200 zur Hauptstadt der Welt für Mode und Design einsetzen. Mailands geographische Lage im Herzen von Mitteleuropa ermöglicht Jet Airways einen täglichen non-stop Service sowie eine verbesserte Anbindung von Mailand zu verschiedenen italienischen Städten wie Florenz, Rom, Venedig und Pisa anzubieten. Gute Anbindungen zu anderen europäischen Zielen wie Paris, Düsseldorf, Hamburg, Helsinki, Lissabon, Madrid, Zürich, Wien, Belgrad und Budapest werden durch das Angebot mit unseren Interline-Partnern ebenfalls ermöglicht. Dieser neue Flug ist die einzige direkte Flugverbindung von Italien nach Indien. Durch die Nutzung des hochmodernen Terminal 3 am Flughafen Neu Delhi wird zusätzlich eine nahtlose Verbindung zu weiteren Zielen in Indien garantiert. Gäste, die von Mailand nach Indien reisen, können anschließend über 42 Reiseziele innerhalb Indiens mit Jet Airways buchen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, weitere Jet Airways Ziele wie Kathmandu, Dhaka, Colombo und andere asiatische Destinationen wie Singapur, Bangkok, und Hongkong zu erreichen. Der Flug 9W141 wird in Mailand um 21:25 Uhr starten und um 09:55 Uhr am nächsten Tag in Dehli ankommen. Auf dem Rückflug wird der Flug 9W142 um 12:55 Uhr in Delhi starten und um 18:00 Uhr in Mailand landen.

Der Airbus A330-200 ist mit einer Zweiklassen-Konfiguration ausgestattet: 30 Sitze in der Première Class (Business Class) und 190 Sitzplätze in der Economy Class.