Wizz Air meldet Aprilzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im April 2017 insgesamt 2,319 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 30,5 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresapril um 27,4 Prozent auf 4,091 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 32,9 Prozent auf 3,697 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 90,1 Prozent und hat sich somit um 3,6 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet konnte Wizz Air insgesamt 24,306 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 20,2 Prozent.