Wizz Air meldet Rekordzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Dezember 2017 insgesamt 2,248 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 19,8 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresdezember um 19,1 Prozent auf 4,068 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 19,7 Prozent auf 3,574 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 87,5 Prozent und hat sich somit um 0,2 Prozentpunkte verbessert.

Von Anfang Januar bis Ende Dezember 2017 konnte Wizz Air insgesamt 28,271 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 24,1 Prozent. Noch nie in ihrer noch jungen Geschichte konnte Wizz Air mehr Passagiere transportieren als im letzten Jahr.