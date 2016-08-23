Wizz Air gibt Julizahlen bekannt

WizzAir Airbus A320 (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Juli 2016 2,286 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 16,2 Prozent.

Bei Wizz Air stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 19,4 Prozent auf 3,880 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 19,5 Prozent auf 3,591 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 92,7 Prozent und hat sich somit nicht verändert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 21,174 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zwanzig Prozent.