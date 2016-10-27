Wizz Air meldet guten September

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im September 2016 insgesamt 2,137 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 17,9 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresseptember um 19,5 Prozent auf 3,678 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 20,6 Prozent auf 3,371 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 91,6 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 21,830 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 19,4 Prozent.