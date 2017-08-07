Wizz Air gibt Julizahlen bekannt
07.08.2017 PS
Mit Wizz Air flogen im Juli 2017 insgesamt 2,827 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 23,7 Prozent.
Bei Wizz Air stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 22,6 Prozent auf 4,755 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 24,9 Prozent auf 4,486 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 94,5 Prozent und hat sich somit um 1,8 Prozentpunkte verbessert.
Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 25,759 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 21,7 Prozent.