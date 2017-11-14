Wizz Air meldet soliden Oktober

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Oktober 2017 insgesamt 2,664 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 30,5 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresoktober um 28,5 Prozent auf 4,604 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 31,4 Prozent auf 4,251 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 92,1 Prozent und hat sich somit um 2,1 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 29,553 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 33,5 Prozent.