Wizz Air meldet Januarzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Januar 2017 insgesamt 1,878 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 23,3 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 20,6 Prozent auf 3,403 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 27,0 Prozent auf 3,018 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 88,0 Prozent und hat sich somit um 4,5 Prozentpunkte verbessert.

Im Berichtsjahr 2016 konnte Wizz Air insgesamt 22,783 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 18,8 Prozent. Noch nie in ihrer noch jungen Geschichte konnte Wizz Air mehr Passagiere transportieren als im vergangenen Jahr.