Wizz Air meldet soliden Oktober

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Oktober 2016 insgesamt 2,042 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 18,2 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresoktober um 18,9 Prozent auf 3,594 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 21,3 Prozent auf 3,235 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 90,0 Prozent und hat sich somit um 1,8 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 38,944 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 20,2 Prozent.