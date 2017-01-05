Wizz Air meldet Rekordzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Dezember 2016 insgesamt 1,877 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 23,3 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresdezember um 24,5 Prozent auf 3,414 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 27,1 Prozent auf 2,985 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 87,3 Prozent und hat sich somit um 2,1 Prozentpunkte verbessert.

Von Anfang Januar bis Ende Dezember 2016 konnte Wizz Air insgesamt 22,783 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 18,8 Prozent. Noch nie in ihrer noch jungen Geschichte konnte Wizz Air mehr Passagiere transportieren als im letzten Jahr.