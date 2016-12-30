Wizz Air meldet soliden November

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im November 2016 insgesamt 1,769 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 19,1 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresnovember um 19,1 Prozent auf 3,247 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 23,1 Prozent auf 2,819 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 86,8 Prozent und hat sich somit um 3,2 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 22,429 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 18,6 Prozent.