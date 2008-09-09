Fliegerweb logo

Flybe erzielt gute Resultate im 1. Quartal

09.09.2008 PSEN
flybe195_400

Die britische Fluggesellschaft Flybe hat das erste Geschäftsquartal am 30. Juni 2008 mit einem Gewinn von US$ 21,5 Millionen abgeschlossen.

Der grösste Low-Cost-Carrier Europas erzielte einen Quartalsgewinn von US$ 21,5 Mio, was einer Steigerung von 14% gegenüber dem Resultat im 1. Quartal des letzten Jahres entspricht. Die Einkünfte stiegen um 13,7% auf US$ 272,73 Mio, während die Passagierzahlen ebenfalls um 18% auf zwei Millionen kletterten. Für das vergangene Geschäftsjahr, das am 31. März endete, konnte Flybe einen Gewinn von US$ 69,6 Mio ausweisen. Noch im Jahr davor hatte die Airline einen Verlust von US$ 35,01 Mio eingefahren. Das Jahreseinkommen stieg um 45,8% auf US$ 942,84 Mio bei gleichzeitig erhöhtem Aufwand von US$ 768,29 (+39,6). Der Gewinn im operativen Bereich lag bei US$ 54,18 Mio, die Airline transportierte 34,6% mehr Personen, nämlich 7 Millionen. Flybe bedient zurzeit 190 Strecken in 12 Länder von 34 britischen und 33 Europäischen Flughäfen aus.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.