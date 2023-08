Easyjet meldet Anstieg bei Passagierzahlen

Auch Low-Cost-Carrier easyJet hat im Juni mehr Passagiere transportiert als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Nach Ryanair vermeldete auch easyJet einen Anstieg der Passagierzahlen um 0,8 Prozent. Dies ist zwar keine gleich beeindruckende Verbesserung wie die 1,8 Prozent im Monat Mai, doch immerhin beförderte die Airline 4,15 Millionen Personen in einer Zeit, in der die meisten Airlines starke Einbussen vermelden müssen. Die Auslastung bei easyJet ging von 86,9 Prozent auf 86,3 Prozent zurück. In den letzten zwölf Monaten ist die Anzahl der Passagiere um 7,9 Prozent auf 44,53 Millionen angestiegen, während sich der Ladefaktor um 1,9 Prozentpunkte auf 85,2 Prozent verbesserte.

Link: easyJet