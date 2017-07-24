Emirates erweitert kostenloses WLAN Angebot an Bord

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Surfen über den Wolken: Die Fluggesellschaft Emirates hat ihr beliebtes WLAN-Angebot für alle Passagiere an Bord erweitert.

Ab sofort geniessen Emirates-Skywards-Platinum- und Gold-Mitglieder Zugang zu kostenfreiem und unbegrenztem WLAN während ihres Fluges, unabhängig davon, ob sie in der First Class, Business Class oder Economy Class reisen. Dieser Service steht ebenfalls allen Skywards-Mitgliedern in der First Class und Business Class zur Verfügung.

Darüber hinaus erhalten Economy-Class-Passagiere und Nicht-Skywards-Mitglieder an Bord von Emirates ab sofort 20 MB Datenvolumen kostenlos anstatt der bisherigen 10 MB, welches ihnen für zwei Stunden nach dem ersten Login zur Verfügung steht. Während sich die doppelte Datenmenge vor allem für Passagiere eignet, die das Internet an Bord hauptsächlich für kurze Nachrichten an Familie und Freunde oder für Social-Media-Kanäle nutzen, haben Geschäftsreisende hingegen mit den günstigen Paketen für zusätzliches Datenvolumen von 150 MB und 500 MB mehr Flexibilität und profitieren als Skywards-Mitglieder Blue und Silver zusätzlich von gestaffelten Rabatten.

Das erweiterte WLAN-Angebot von Emirates im Überblick:

Emirates-Skywards-Mitglieder Platinum und Gold in allen Klassen

- Kostenloses und unbegrenztes WLAN während des gesamten Fluges

Emirates-Skywards-Mitglieder Silver und Blue in First Class und Business Class

- Kostenloses und unbegrenztes WLAN während des gesamten Fluges

Emirates-Skywards-Mitglieder Silver in Economy Class

- 20 MB frei innerhalb von zwei Stunden nach Login

- Zusätzliche 150 MB für 4,99 US$

- Zusätzliche 500 MB für 7,99 US$

Emirates-Skywards-Mitglieder Blue in Economy Class

- 20 MB frei innerhalb von zwei Stunden nach Login

- Zusätzliche 150 MB für 6,99 US$

- Zusätzliche 500 MB für 10,99 US$

Alle Emirates-Passagiere in First Class, Business Class und Economy Class

- 20 MB frei innerhalb von zwei Stunden nach Login

- Zusätzliche 150 MB für 9,99 US$

- Zusätzliche 500 MB für 15,99 US$

Derzeit wird auf 86 Prozent der gesamten Emirates-Flotte, darunter an Bord aller A380-Jets, kostenloser WLAN-Zugang angeboten und jeden Monat werden weitere Flugzeuge mit der Technik ausgestattet. Rund 800.000 Emirates-Passagiere im Monat nutzen dieses Angebot während des Fluges.

Weitere Informationen im Internet.