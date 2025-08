Mit Eurowings flogen im ersten Halbjahr 10 Millionen Passagiere

Airbus A320neo Eurowings (Foto: Airbus)

Die Fluggesellschaft Eurowings hat das erste Halbjahr 2025 mit einer starken Performance und anhaltend hoher Kundenzufriedenheit absolviert.

Von den in den ersten sechs Monaten durchgeführten 77.000 Flügen erreichten rund 80 Prozent pünktlich ihr Ziel. Dabei war Eurowings mit einer Zuverlässigkeit von 99 Prozent unterwegs. Die Kundenzufriedenheit, gemessen mit dem sogenannten Net Promoter Score (NPS), lag bei 47 – und damit auf einem anerkannt hohen Branchenwert. Insgesamt entschieden sich von Januar bis Juni 2025 mehr als 10 Millionen Passagiere für Deutschlands größten Ferienflieger.

„Auf die starke Nachfrage nach touristischen Reisen haben wir mit einer deutlichen Programmausweitung reagiert und unsere Gäste mit hoher Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit zu 150 Zielen in ganz Europa geflogen“, so Eurowings CEO Jens Bischof. „In der Top-Performance spiegelt sich unser klarer Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Sie ist zugleich das Resultat einer starken Mannschafsleistung und des erfolgreichen Ausbaus von Eurowings zur Value Airline für Europa.“

Die nachhaltige Qualitätsstrategie hat auch die renommierte Luftfahrt-Rating-Agentur Skytrax anerkannt und Eurowings als „Beste Low-Cost Airline Europas 2025“ ausgezeichnet. Mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung würdigt Skytrax die konsequente Serviceoffensive sowie ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Deutschlands größtem Ferienflieger.

Unterm Strich steht das Point-to-Point-Geschäftsfeld des Lufthansa Konzerns – bestehend aus Eurowings und der Beteiligung an SunExpress – zum 30. Juni 2025 und damit vor dem traditionell stärksten Quartal eines Jahres mit einem Ergebnis von minus 137 Millionen Euro in den Büchern (Adjusted Ebit). Hier schlagen sich insbesondere die weiter steigenden Steuern und Gebühren am Luftverkehrsstandort Deutschland nieder. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg auf knapp 5.500.

