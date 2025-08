Sommerferienstart am Bodensee Airport

Wizz Air am Flughafen Friedrichshafen (Foto: Bodensee-Airport Friedrichshafen)

Der Flughefen Friedrichshafen rechnet über die Sommerferien 2025 mit einem regen Verkehrsaufkommen und vielen Passagieren.

Mit Beginn der Sommer-Schulferien 2025 in Baden-Württemberg und Bayern sowie den parallel laufenden Ferien in Österreich und der Schweiz erlebt der Bodensee-Airport Friedrichshafen die verkehrsreichsten Wochen des Jahres. Mallorca, die türkische Riviera und Kreta bleiben weiterhin die beliebtesten Reiseziele. Aber auch weniger bekannte Destinationen wie Usedom, Elba, Calvi oder Lefkas erfreuen sich wachsender Nachfrage.

„Das schlechte Wetter der vergangenen Wochen hatte auch seine positiven Seiten“, erklärt Bernd Behrend, Marketingleiter am Bodensee-Airport. „Die kurzfristige Nachfrage nach Last-Minute-Angeboten rund ums Mittelmeer war deutlich spürbar. Zudem beobachten wir einen klaren Trend zur Sommerverlängerung mit verstärkten Buchungen für September und Oktober.“

Dank seiner Lage im Dreiländereck profitiere der Flughafen besonders von den zeitlich versetzten Ferien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, so Behrend weiter. Um einen reibungslosen Urlaubsstart zu gewährleisten, setzt der Flughafen in der Sommersaison verstärkt auf Aushilfskräfte. Darüber hinaus unterstützen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Bereichen wie Marketing, Finanzen oder Personal aktiv den operativen Betrieb – etwa beim Check-in oder der Abfertigung der Flugzeuge.

Flughafen Friedrichshafen