MB-339 Malaysian Air Force fliegt

Am 25. November absolvierte der erste MB-339CM für die Malaysian Air Force seinen erfolgreichen Jungfernflug.

Am Steuer der Trainingsmaschine sass Cheftestpilot Quirino Bucci und Cheftestingenieur Carlo Monti. Während dem Flug, der etwa eine Stunde dauerte, wurden sämtliche Systeme, die für den Flugablauf wichtig sind, auf fehlerfreies funktionieren überprüft. Ab Januar 2009 werden die ersten Schüler der Luftwaffe Malaysias bei Alenia Aermacchi mit ihrer Ausbildung beginnen. Die Air Force Malaysias hat acht MB-339CM bestellt und wird die ersten beiden Maschinen im ersten Quartal 2009 erhalten.