Cirrus Airlines stellt Insolvenzantrag

Cirrus Airlines hat beim Amtsgericht Saarbrücken einen Insolvenzantrag gestellt. Der Flugverkehr bleibe ausgesetzt, teilte das Saarbrücker Unternehmen am Montag, den 23. Januar 2012, mit.

Das Amtsgericht werde am Dienstag, den 24. Januar 2012, einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen. Das Insolvenzgericht im saarländischen Sulzbach, bestätigte den Eingang des Konkursantrags. Das Luftfahrt Bundesamt hat die Betriebsbewilligung von Cirrus Airlines vorübergehend ausgesetzt. Cirrus darf somit keine Passagiere sowie Post oder Fracht im gewerblichen Verkehr mehr befördern. Cirrus hatte am Freitagnachmittag sämtliche Flüge ohne Vorankündigung gestrichen. Betroffen davon waren neben Passagieren auf deutschen und österreichischen Flughäfen auch solche auf dem Flughafen Zürich. Cirrus Airlines hatte tägliche Flüge von Zürich nach Salzburg und Dresden im Angebot. Vom Flughafen Bern-Belp flog die Airline zudem München an.