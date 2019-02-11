Wizz Air meldet Januarzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Januar 2019 insgesamt 2,569 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von zehn Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresjanuar um dreizehn Prozent auf 4,768 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 13,4 Prozent auf 4,249 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 88,1 Prozent und hat sich somit um 0,4 Prozentpunkte verbessert.

Im Berichtsjahr 2018 konnte Wizz Air insgesamt 33,814 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 19,6 Prozent. Noch nie in ihrer noch jungen Geschichte konnte Wizz Air mehr Passagiere transportieren als im letzten Jahr.