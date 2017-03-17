Wizz Air meldet Februarzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Februar 2017 insgesamt 1,722 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 21,8 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 18,1 Prozent auf 2,985 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 25,8 Prozent auf 2,985 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 91,9 Prozent und hat sich somit um 5,5 Prozentpunkte verbessert.

Im Berichtsjahr 2016 konnte Wizz Air insgesamt 22,783 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 18,8 Prozent. Noch nie in ihrer noch jungen Geschichte konnte Wizz Air mehr Passagiere transportieren als im vergangenen Jahr.